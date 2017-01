Köping: Godståg kolliderade med trailerdragare

En utlandsregistrerad trailer fastnade mitt på järnvägsövergången på Sjöhagsvägen i Köping under söndagskvällen. Det var snömodd och mycket halt på platsen. Lastbilschauffören lyckades att ta sig ur dragbilen, innan tåget kom fram. Trailerdragaren blev totalförstörd, men släpet klarade sig oskadat. Inga stolpar, ledningar eller annan utrustning blev förstörda. Varken lastbilschauffören eller lokföraren skadades fysiskt, men chockades så klart. Det kommer att vara totalstopp i tågtrafiken under bärgningsarbetet, som väntas fortgå ett par timmar under natten. Personal från Trafikverket finns på plats.

