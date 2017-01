Herrljunga: Brand i byggnad

Räddningstjänsten har larmats till Verkstadsgatan i Herrljunga där det uppges brinna i någon form av byggnad. Uppdatering: Enligt uppgifter ska det vara en byggnad som innehåller ett Gym som är helt övertänt. Någon chans att rädda byggnaden finns inte. Man ser nu till att branden inte sprider sig till andra byggnader. Gymmet ska enligt uppgifter vara öppet dygnet runt men det finns i nuläget inga uppgifter om att det ska ha befunnit sig någon person i byggnaden när branden bröt ut.

