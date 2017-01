Perstorp: Tåg och tankbil i krock

Ett tågset med lok samt fem vagnar har krockat med en tankbil i Perstorp. Enligt initiala uppgifter är tågvagnarna lastade med farligt gods. Tankbilen tom men innehåller farlig gas. Polis, räddningstjänst samt ambulans skickas till platsen. Lokföraren och lastbilscahuffören chockade.

Uppdatering: Lastbilen har blivit påkörd av tågsetet. Räddningstjänsten undersöker ev läckage från lastbilen. Räddningstjänsten beräknar att arbetet på plats kommer att ta ca fyra timmar.

