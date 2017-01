Malmö: Fastighet beskjuten

Polis skickades ikväll till Videdal med anledning av misstänkt skottlossning. Platsen som är utomhus har spärrats av och tekniker har gjort en teknisk undersökning och det konstateras att en fastighet på adressen blivit beskjuten. Ingen person har träffats, men då personer befunnit sig i fastigheten rubriceras ärendet initialt som försök till mord. . Även vapenhund kommer söka i området.

