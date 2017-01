Jörn: Bussolycka på riksväg 95

En buss har kört av vägen på riksväg 95 söder om Jörn i Västerbotten. Enligt SOS Alarm ska olyckan ha inträffat i höjd med Majamyra och man vet ännu inte vad för sorts buss det är eller om några personer är skadade. Räddningsenheter är på väg till platsen

