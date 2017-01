Stenungsund: En skadad i singelolycka

Räddningstjänst. ambulans och polis larmades på morgonen till länsväg 650, gamla E6 mellan Ucklum och Stenungsund där en personbil hade kört av vägen in i en busskur och ner i diket. En person var kvar i bilen när räddningsenheter kom fram. Föraren, som var ensam i bilen hade ont i nacke och rygg och fördes i ambulans till sjukhus.

