Malmö: Brand i verkstad

Räddningstjänsten larmades straxt efter sex till Fårabäcksvägen i Malmö där det ska börjat brinna i någon form av verkstad. Enligt uppgifter ska lågor slå ut från taket på byggnaden. Eventuellt kan det finnas gasoltuber i byggnaden också.

