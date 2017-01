Mariestad: Trafikolycka på E20

En trafikolycka har inträffat på E20 nära Lugnås söder om Mariestad. Räddningsenheter har nyligen kommit på plats och man får räkna med begränsad framkomlighet. Det finns inga uppgifter om skadeläget på de drabbade.

