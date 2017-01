Örebro: Arbetsplatsolycka på Yrkesakademin

Ambulans och polis kallades på eftermiddagen till Eker, där en arbetsplatsolycka ska ha skett vid Yrkesakademin. En person ska ha ramlat på is och slagit i huvudet. Oklara skador men personen var vaken och talbar uppger polisen. Någon ytterligare information finns inte för närvarande.

Both comments and pings are currently closed.