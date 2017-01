Luleå: Brand i bostadshus

Ett obebott äldre tvåvånings bostadshus började på eftermiddagen att brinna i Bensbyn utanför Luleå. När räddningstjänsten kom på plats var hela byggnaden övertänd. Vad som orsakat branden finns ännu inga uppgifter om.

