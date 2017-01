Kil: Två svårt skadade vid olycka

En långtradare körde ikväll in i en EPA-traktor riksväg 61 vid Östra Lersätter utanför Kil. Enligt uppgifter stängdes vägen av i båda riktningarna under räddningsarbetet. Två personer i EPA-traktorn, bägge killar fördes i ambulans till Centralsjukhuset i Karlstad med allvarliga skador uppger polisen.

