Stockholm: Person bakbunden och rånad

Två personer trängde sig ikväll in i en bostad i Kista, Stockholm och under pistolhot tvingade till sig nycklar till en bil. Enligt uppgifter ska de även ha kommit över kontanter och smycken till ett stort värde. Innan de lämnade platsen ska de ha bundit en person som fanns i lägenheten. Flera polispatruller kallades till platsen och även helikopter ska ha deltagit i sökandet efter det tillgripna fordonet.

