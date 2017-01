Norrköping: Bråk i Skärblacka

Polisen tog ikväll emot ett överfallslarm från en matbutik på Eskilsvägen i Skärblacka. Polisen fick via telefon kontakt med personal i butiken som känt sig hotad av ett antal ungdomar som befunnit sig där. Flera polispatruller skickades till platsen och kunde där kontrollera ett tiotal ungdomar och höra anmälaren. Någon typ av bakomliggande konflikt ska ligga bakom händelsen. Polisen har medlat mellan parterna.

Both comments and pings are currently closed.