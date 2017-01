Vänersborg: Brand i ladugård

Räddningstjänsten larmades i natt till Källhagen utanför Vänersborg där det börjat brinna i en ladugård. När räddningstjänsten kom på plats var byggnaden i det närmaste övertänd och någon chans att rädda den fanns inte. Det har inte framkommit om det fanns några djur i byggnaden.

