Munkfors: En skadad vid singelolycka

En singelolycka inträffade ikväll på länsväg 817 mellan Sunnemo och Munkfors. Ett fordon ska ha kört av vägen och voltat på grund av halka. Föraren, en 40-årig man som var ensam i bilen är avförd till Torsby sjukhus med nacksmärtor.

