Stockholm: Rån mot Guldbutik

Ett rån har inträffat mot en Guldbutik i Stockholm. Enligt uppgifter ska en lastbil ha använts vid rånet och som senare anträffades en bit från platsen. Rånarna har därifrån avvikit i en personbil. Det finns inga uppgifter om någon person har skadats.

