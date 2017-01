Skellefteå: Lastbil av vägen

En lastbil körde på eftermiddagen av vägen och hamnade på E4 i höjd med Hökmark. Trafikdirigering pågår på platsen. I samband med bärgning kommer troligen hela vägen att stängas av, oklart i nuläget när detta ska ske.

