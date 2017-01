Malmö: Misstänkt skottlossning

Polisen har fått larm om en en misstänkt skottlossning vid en busshållplats på Amiralsgatan i höjd med påfarten mot Adlerfeldts väg i Malmö. En skadad person har anträffats på platsen och ambulans skickats fram. Polispatrullerna på platsen pratar bland annat med vittnen för att reda ut vad som hänt. Hur den skadade personen skadats är inledningsvis okänt. Ärendet orsakar inledningsvis störningar i trafiken vid plats uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.