Malmö: Skottskadad man avled

Uppdatering: Den skadade personen som anträffades tidigare i Malmö är en ännu oidentifierad mansperson som med största sannolikhet blivit skjuten uppger polisen. Han fördes med ambulans till sjukhus samtidigt som platsen spärrades av och ett stort antal polispatruller påbörjar förhör med vittnen. Enligt de senaste uppgifterna ska personen ha avlidit.

