Linköping: Överfallsvåldtäkt i Ryd

Polisen utreder en misstänkt överfallsvåldtäkt i Ryd. Händelsen kom till polisens kännedom klockan 23.25 under torsdagskvällen då personal inom sjukvården kontaktade polisen. En patient ska då ha sökt vård och uppgett att hon blivit utsatt för en överfallsvåltäkt utomhus i Ryd. Brottet ska ha skett någon gång mellan klockan 20 och 21 i ett skogsområde i anslutning till busslinjens ändhållplats på Rydsvägen. Kvinnan ska ha varit ute och promenerat då en okänd gärningsman ska ha överfallit och våldtagit henne. Gärningsmannen ska även ha misshandlat kvinnan så att hon ådragit sig smärtor i huvudet. Kvinnan ska efter händelsen ha fått hjälp av anhöriga att ta sig till sjukhus. Ett flertal polispatruller har under natten arbetat med ärendet och brottsplatsen spärrades av för att genomsökas av kriminaltekniker. Även kriminalsökshund har spårat i området. Ett antal utredningsåtgärder har genomförts och pågår fortfarande i ärendet och ytterligare förhör med kvinnan ska hållas under dagen. Polisen har också tagit föremål i beslag för spårsäkring och kvinnan har enligt rutin genomgått en läkarundersökning. Det är i nuläget okänt åt vilket håll den misstänkte gärningsmannen försvunnit efter brottet. Likaså är uppgifterna gällande den misstänktes signalement för närvarande knapphändiga. Polisen hoppas att fler uppgifter ska framkomma under dagen. Polisen uppmanar personer som befunnit sig i området vid 20-21-tiden under torsdagskvällen att höra av sig med tips och iakttagelser. Ring 114 14.

Both comments and pings are currently closed.