Norrköping: Rökutveckling från tak

Räddningstjänsten har larmats till en fastighet på Södra Promenaden i Norrköping sedan en väktare har observerat att det kommer rök från taket och det luktar bränt. Uppdatering: Enligt uppgifter ska röken ha orsakats av att man eldat i en öppen spis och någon brand förutom den var det inte.

Both comments and pings are currently closed.