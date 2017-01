Bohuslän: Många olyckor under kvällen



Många olyckor har inträffat i Bohuslän under fredagskvällen och natten. Den här lastbilen körde av vägen på avfarten till Ljungskile. Ingen person ska ha kommit till skada men vägen fick stängas av under bärgningsarbetet. Det är mycket halt, speciellt på och avfarter från E6. Vi har varit på många olyckor under kvällen och natten är inte slut ännu så det lär bli fler, säger polis på plats.

Text & Foto: Mikael Berglund / Nyhetersto

