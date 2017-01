Tärnaby: Trafikolycka på E12

En trafikolycka inträffade vid 18-tiden på E12 i höjd med Västansjö utanför Tärnaby. Vägen vid olycksplatsen stängdes av under räddningsarbetet och det finns i nuläget inga ytterligare uppgifter om olyckan.

