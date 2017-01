Norrköping; ”Gör det själv”-forskning på Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C i Norrköping bedriver verksamhet med hög teknisk nivå och integrerad med forskning, inte minst kopplad till Linköpings Universitet. Men man arbetar också internationellt och nu visas en utställning, Beyond the Lab, kopplad till en stor EU-satsning som produceras av EU-projektet Sparks som drivs av Ecsite, the European network of science centres and museums. Visualiseringscenter är den svenska representanten i det stora projektet som omfattar 29 länder i Europa. Vad är det då för utställning som har vernissage den 14 januari och som i Sverige bara kommer att visas i Norrköping?

Enligt pressmeddelandet så handlar det om ”Do it Yourself” och forskning och innovation på eget initiativ hos enskilda människor och inte i dyrbara laboratorium eller med dyrbar utrustning. Med forskning förknippas också vetenskapliga studier och det är här som det blir riktigt intressant! När projektet beskrivs så förstår man att vanliga människors initiativrikedom och faktainsamling kan ge forskare en bred grund för vetenskapliga slutsatser. Vad händer hemma i köket eller i källaren var en fråga som Visualiseringscenters VD Sofia Seifarth ställde och hon menade då när människorna mer och mer börjar laborera med hjälp av den snabba utvecklingen av tekniska hjälpmedel och det snabbt växande nätverket inte minst i sociala media. Det är inte ”folk i allmänhet” som ska ersätta forskarna utan det är ett utökat samarbete där allmänheten kan samla in fakta som kan ge breda och viktiga underlag för forskning.

Gustav Bolin som är doktorand vid Linköpings Universitet betonar också att allmänheten inte ska ersätta forskare utan att det i stället handlar om att inkludera flera delar av samhället i processen. I utställningen, som närmast kommer från Köpenhamn, visas det exempel på främst hälsoinriktade forskningsprojekt. Det svenska inslaget i den ambulerande utställningen handlar om Sara Riggare som lider av Parkinson. Hon mäter sina egna värden för att få den bästa behandlingen för sig och för att kunna förse vården med fakta. Enligt uppgift så är hon idag doktorand och kommer till vernissagen under lördagen.

I London finns småbarnsmamman som tog fram en sensor och monterade på sin barnvagn för att se vilka områden som var mest utsatta för dålig luftkvalité. Hennes värden är sedan underlag för forskning. Det var en av alla projekt som Anna Öst berättade om. I Nederländerna har man tagit fram ett laboratorium av återvunnet material, för att hålla kostnaderna nere, och i vilket man letar efter substanser i tulpaner som kan vara användbara för läkemedelsföretag att använda i nya antibiotika. I Tyskland finns ett nätverk som samlar in myggor och som sedan som med sedan används för att hålla koll på spridning av virus. Exemplen är många och den ambulerande delen innehåller 7 olika delar som berättar hur människor i olika delar av Europa anammat möjligheten att arbeta främst med den nya tekniken som t ex smartphones och liknande möjliggör. Det finns också en monter som är lokalt framtagen och som bara visas i Norrköping och här visas det allt mera användbara chipset som enkelt kan placeras i kroppen, vanligen mellan tumme och pekfinger. Det kan programmeras med t ex en smartphone och används vanligen som ”nyckel” till elektroniska lås, men användningsmöjligheterna är oändliga. När man ser utställningen så ser man möjligheter att klura ut något som kanske kan komma till användning i ett större och viktigare sammanhang genom bli en del i ett forskningsobjekt! Utställningen kommer att visas i entréhallen till Visualiseringscenter C under 2 månader fram till den 12 mars. Det kommer att vara värt ett besök för inspiration och eftertänksamhet. Ett antal ”Science Espressos” kommer att arrangeras då allmänheten får tillfälle att lyssna till och samtala med forskare som, på plats, fördjupar sig i någon eller några av forskningsprojekten i utställningen. Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.