Norrköping: Två gripna för stöld

Strax innan 10.00 upptäcker personal på Vrinnevisjukhuset två man som verkar ha tillgripit en dator. När de två männen ertappas börjar de springa och förföljs av personal. Tack vare att polisen larmades snabbt och personal följde efter kunde de två gripas några hundra meter från Vrinnevisjukhuset. Gods anträffades på de båda gripna och detta är återlämnat till sjukhuset. De båda männen är i 30-års åldern och är från trakten uppger polisen.

