Eksjö: Äldre man försvunnen

Personal på ett äldreboende i Eksjö ringde ikväll polisen då en man i 75-årsåldern som bor där hade lämnat boendet vid lunchtid och inte återvänt. Mannen ska ha problem att gå och brukar använda rullator. Det är oklart om mannen är dement eller ej. Polis har deltagit i sökandet efter mannen. Signalement: vithårig, skägg, 182 cm lång, normal kroppsbyggnad, brukar ha mössa och vantar och svart jacka. Polisen är tacksam för tips som leder till att mannen hittas. Vid akut läge ska man ringa 112, annars kan man ringa 114 14.

