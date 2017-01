Hörby: Polisbil voltade på väg till olycka

En polisbil på väg till en trafikolycka i Önneköp voltade ikväll av vägen, träffar en elstolpe som knäcks. En polis fördes med ambulans till universitetssjukhuset i Lund, oklart skadeläge. Vid den initiala olyckan som polispatrullen var på väg till hade en personbil också voltat av vägen, knäckt en elstolpe. Även här fördes en person med ambulans till sjukhuset i Lund.

