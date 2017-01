Nordmaling: Rökutveckling i trapphus

Straxt före två inträffade en larmades räddningstjänsten till Odengatan i Nordmaling där man hade rökutveckling i ett trapphus. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada vid händelsen och räddningstjänst samt ambulans är på plats. Uppdatering: Straxt efter fem har polisen ännu inga uppgifter om hur omfattande branden är men uppger att samtliga boende ska ha evakuerats och släckningsarbetet pågår fortfarande.

Both comments and pings are currently closed.