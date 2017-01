Linköping: Bråk på behandlingshem

Vid 22-tiden larmades polisen till ett bråk på ett behandlingshem för ungdomar utanför Linköping. Ungdomar har bråkat med personal samt slagit sönder inredning. En yngling i 18-årsåldern greps för hot mot tjänsteman. Förutom hot mot tjänsteman så har det upprättats en anmälan om skadegörelse. Ynglingen som greps är för närvarande anhållen och vidare utredningsåtgärder kommer att vidtas under morgonen.

