Falun: Biljakt slutade i diket

En polispatrull skulle kontrollera en bil straxt före två som kunde sättas i samband med en skadegörelse en stund tidigare i Borlänge där en ruta i en port var sönderslagen. Bilen vägrade stanna och efter ett efterföljande körde bilen i diket utanför Falun. Två män som färdades i bilen är gripna. I bilen anträffades misstänkt stöldgods. Föraren är även misstänkt för vårdslöshet i trafik, drograttfylleri, grov olovlig körning samt brott mot knivlagen uppger polisen.

