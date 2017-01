Uppsala: Bilbrand kan varit handgranat

Räddningstjänsten larmades i natt till Gottsunda där en bil ska ha börjat brinna. När man kom på plats var en bil helt övertänd och ytterligare ett fordon hade skador. Enligt UNT:s webbsida kan det röra sig om att någon sprängt bilen med tanke på hur den såg ut.

