Norrköping: En skadad i olycka på Hamnbron

Foto: Kenneth Edman

En trafikolycka inträffade på förmiddagen på Hamnbron i Norrköping. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen och enligt uppgifter ska en person ha förts i ambulans till sjukhus.

