Jönköping: Detonation på skola

11.54 Polisen fick ett samtal från Bäckadalsgymnasiet i Jönköpings kommun. Någon ska ha kastat in ett föremål som exploderade i matsalen, där det satt ett stort antal elever. Ingen ska ha skadats allvarligt av explosionen, men den ska ha orsakat materiella skador. 12.18 Polis på plats. Det verkar ha varit någon form av fyrverkeripjäs eller liknande som har exploderat. Några elever ska ha drabbats av smärta i öronen på grund av smällen. Det ska också ha blivit vissa skador på golv och en väska. Polisen har beslagtagit resterna av det explosiva föremålet för undersökning, samt pratar med elever och personal på skolan för att försöka ta reda på vem som kan ha gjort detta. Brottsrubriceringen är i nuläget oklar. Det kan registreras som framkallande av fara för annan, allmänfarlig ödeläggelse, skadegörelse, eller något annat. 14.09 Ärendet har i nuläget tre brottsrubriceringar: misshandel, skadegörelse, samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva föremål. Det finns i nuläget ingen misstänkt för brotten. Det är ännu inte klarlagt vad det var för typ av föremål som exploderade skriver polisen på sin sida.

Both comments and pings are currently closed.