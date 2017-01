Strängnäs: Man gripen för mordförsök

Strax före 00.30 inkom samtal till SOS från en man som uppgav att han huggit kniven i sin fru. Flera polispatruller tillsammans med ambulans beordrades till adressen belägen utanför Strängnäs. Mannen, 44 år, kunde beordras ut av polisens ledningscentral som haft telefonkontakt med mannen under patrullernas framkörning. Gripandet var odramatisk och den misstänkte har förts till polisstationen i Eskilstuna där förhör väntar. Målsäganden, den misstänktes maka 39 år, har förts till Mälarsjukhuset i Eskilstuna där hon vårdas för sina skador. Enligt de senaste uppgifterna är hon fortfarande nedsövd. Oklart hur pass allvarliga skadorna är. Bostaden har spärrats av för teknisk undersökning. I bostaden fans även två barn som tagits om hand av Sociaaltjänsten.

Both comments and pings are currently closed.