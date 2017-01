Ljungby: Brand i ladugård

Räddningsenheter är på plats straxt efter fyra i Össlöv utanför Ljungby där det börjat brinna i en ladugårdsbyggnad. Enligt uppgifter ska det finnas ett stort antal kor i byggnaden. Enligt uppgifter ska branden vara omfattande och polisen uppger att det ska vara ett 100-tal kor i byggnaden.

