Stockholm: Guldbutik utsatt för rån

Flera gärningsmän har rånat en guldbutik i Väsby centrum norr om Stockholm på förmiddagen. De ska ha hotat personalen och även vittnen med ett AK47-liknande föremål. Om de fick med sig någonting är ännu oklart och en större polisstyrka söker nu efter rånarna.

