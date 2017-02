Motala: Man utsatt för misshandel

En man i Motala kontaktade polisen på förmiddagen och berättade att han blivit misshandlad. Misshandeln ska ha skett i anslutning till en butik i centrala Motala. Gärningspersonen uppges vara en kvinna som ska ha lämnat platsen efter händelsen. Polispatrull kom till platsen och har upprättat en anmälan om misshandel samt genomfört ett förhör med mannen.

