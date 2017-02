Borås: Olaga hot

En kvinna kontaktade på eftermiddagen polisen och uppger att hon är utsatt för vapenhot i sin bostad vid Hässleholmen i Borås. Kvinnan uppger att två män kommit in i hennes lägenhet vid Kapplandsgatan vid Hässleholmen. De har hotat henne med tillhygge och ett vapenliknande föremål. Kvinnan känner de båda männen, i övrigt oklart vad som ligger bakom hotet. Polisen hämtar in ytterligare uppgifter kring vad som inträffat samt etablerar kontakt med de personer som befinner sig i lägenheten och kan ta sig in. Man finner fem personer i lägenheten, det förekommer inget våld när polisen tar sig in i lägenheten. Två män grips i lägenheten misstänkta för olaga hot. Något vapen har polisen inte återfunnet skriver polisen på sin sida.

