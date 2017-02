Norrköping: 4 nya domteatrar byggs i landet



Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse firar 100-årsjubileum år 2017 och donerar 150 miljoner kronor till svenska Science Centers med syfte att skapa ett ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framförallt bland Sveriges unga. Fyra Science Centers i landet får 20 miljoner var i anslag till att bygga nya domteatrar. Det är Umevatoriet i Umeå, Science Center Malmö Museer, Tekniska Museet i Stockholm och Universeum i Göteborg. Tekniska Museet avser att bygga en mindre dom.

Norrköpings Visualiseringscenter har ju redan en domteater, den är redan 5 år gammal, men får också 20 miljoner för att uppdatera domteatern till absolut senaste tekniken så att den fortsätter att vara i världsklass. Visualiseringscenter C i Norrköping får också 50 miljoner för att under 8 år arbeta med pedagogisk utveckling och produktion av dompresentationer till samtliga 5 domteatrarna. Man har 5 teman som man kommer att arbeta med. Peter Wallenberg Jr, Stiftelsens ordförande, säger: ”Vi vill inspirera barn och ungdomar till att upptäcka hur spännande vetenskap kan vara. Landets Science centers fyller en viktig funktion genom att de på ett lekfullt sätt åskådliggör och väcker nyfikenhet för vetenskaplig forskning. Det är viktigt att de också får en möjlighet att göra det med hjälp av den senaste tekniken inom området, både för att den i sig är en del av vetenskapen och för att locka så många besökare som möjligt.” Idag är det cirka 100.000 besökare som varje år besöker domteatern i Norrköping och man räknar med att när de fyra nya domteatrarna är klara så kommer man att nå 1.500.000 besökare då man ju kommer att finnas från Umeå i norr till Malmö i söder.

Bakom tekniken står Anders Ynnerman som är professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings Universitet. Anders Ynnerman är också konsortiedirektör för Visualiseringscenter C som bedrivs av mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Forskningen och utvecklingen av visualiseringstekniken är världsberömd. Norrköping Visualisering AB svarar för den publika verksamheten som ordnar domföreställningar, utställningar men också produktioner. Totalt i konsortiet är cirka 150 personer involverade och till dessa kommer ett antal samarbetspartner runt om i världen. Denna satsning är viktig främst för att minska avståndet mellan vetenskapsmän och allmänheten då man får tillgång till forskarmaterial som man sedan kan använda för att egen fördjupning. Att det blir flera domteatrar tror man kommer att öka intresset även för domen i Norrköping. Alla kan samtidigt vara sammankopplade med gemensamma visningar och föredrag som exempel. För alla 5 domteatrarna vidtar nu arbetet för att bygga upp eller som i Norrköpings fall modernisera. Först vidtar en upphandlingsprocess och sedan en byggtid innan de kan öppna. Universeum i Göteborg skriver på sin hemsida att man beräknar att domen är klar i slutet av 2019! Knut och Alice Wallenbergs stiftelse grundades 1917 och har delat ut 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder årligen de senare åren, beviljats till excellent forskning och utbildning. Stiftelsen är Sveriges största privata forskningsfinansiär och den näst största i Europa. Vid träffen presenterade Anders Ynneman och VD:n för Norrköping Visualisering AB, Sofia Seifarth, satsningarna. Norrköping fortsätter att leda utvecklingen av sin spetsteknik visualisering och Visualiseringscenter C i centrum när ”Wisdom” gör vetenskapen tillgängligare är slutsatsen av beskedet idag! Text & foto: Sven Åke Molund

