Malmö: Väpnat rån i bostad

Polis beordras vid 21.30-tiden ikväll till Lundavägen med anledning av att en man blivit rånad i sitt hem. Två män ska ha trängt sig in i lägenheten, och under vapenhot tvingat till sig vapen. De försvinner därefter från platsen, i okänd riktning och på okänt sätt. Mannen ska inte ha fått några fysiska skador i samband med rånet. De två rånarna beskrivs som mellan 25-30 år, och de ska ha varit mörkt klädda. Polis har sökt i området med hund men ingen är gripen. Polisen är i behov av iakttagelser gjorda i området vid tidpunkten för rånet, i området Lundavägen, i höjd med Sjölundaviadukten. Dessa kan lämnas via Polisens växel på 114 14.

