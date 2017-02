Klippan: Brand i förråd

En större styrka från räddningstjänsten tillsammans med ambulans och polis larmades på onsdagen kl 03.26 till en förrådsbrand på Storgatan i Klippan där det utbrutit en brand i ett förråd som var sammanbyggt med en butikslokal. Stora delar av byggnaden förstördes och branden hade börjat även i butikslokalen innan räddningstjänsten kunde släcka ned lågorna.

