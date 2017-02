Växjö: Singelolycka på riksväg 27

En singelolycka har inträffat på riksväg 27 nära Skir söder om Växjö. En person ska enligt de första uppgifterna ha tagit sig ur själv ur fordonet och det är oklart om det har färdats flera personer i bilen. Man kan räkna med begränsad framkomlighet vid platsen.

