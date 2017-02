Katrineholm: Trafikolycka på riksväg 56

En trafikolycka har inträffat på riksväg 56 norr om Katrineholm nära Bie. En personbil ska ha kommit över på fel sida och kolliderat med två fordon. Utryckningsfordon är på plats och det är mycket begränsad framkomlighet just nu.

Both comments and pings are currently closed.