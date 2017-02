Göteborg: Sköt på restaurang med automatvapen

En ensam gärningsman beväpnad med ett automatvapen har öppnat eld i en restaurang i Angered. Enligt uppgifter ska dock ingen person ha skadats och en stor polisstyrka samt även polishelikopter finns just nu på plats och söker efter gärningsmannen.

