Norrköping: Skadegörelse på busskur

Några ungdomar slängde ikväll en kraftig smällare inne i en busskur på Vilbergsgatan i Norrköping. Av smällen krossades hela bakre delen på busskuren. Ungdomarna ska därefter ha försvunnit springande in mot hyreshusen i området.

