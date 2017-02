Malmö: Arbetsolycka på Blidögatan

En person blev på eftermiddagen påkörd av en hjullastare på Blidögatan. Det är initialt oklart gällande övriga omständigheter samt om olyckan skett på en arbetsplats. Uppdatering: Det är en allvarlig olycka som har inträffat och platsen har spärrats av. Föraren till hjullastaren har förts till sjukhus med anledning av chock. Polisen arbetar med informationsinhämtning på platsen.

