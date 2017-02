Norrköping: Samarbete mellan Universitetet och kommunen avtalas



Det är 20 år sedan Campus Norrköping bildades och det är 40 år sedan den första högskoleutbildningen, förskoleseminariet, startade i Norrköping. Campus Norrköping kan betraktas som landets bästa med tanke på den unika miljön och den utbildning som bedrivs i Norrköping.

Universitetet och kommunen har haft samarbete länge. Ett samarbete som betraktas som givande och som nu resulterat i ett avtal mellan parterna. Avtalet undertecknades vid en ceremoni på torsdagen då rektorn vid Linköpings Universitet Helen Dannetun och kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist undertecknade det 4-åroga avtalet. Avtalet reglerar hur organisationen ska se ut och vilka samverkansområden som ska prioriteras. Områdena är Välfärd, Hållbar tillväxt och Bildning. Ett gemensamt intresse som betonades är att få flera utbildningar till Universitetet och då också till Campus Norrköping!

Vid undertecknandet lämnades också kort information om några av de samarbeten som varit och då bland annat hjälpmedel för äldre, inspiration av skolelever och kompetensutveckling av lärare. Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.