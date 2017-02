Linköping: Misstänkt lägenhetsbrand

Räddningstjänsten larmades vid 18-tiden till en bostadsfastighet på Valhallagatan i Linköping där man hade rökutveckling från en lägenhet efter ett brandtillbud på en spis. De boende i lägenheten tog sin tillflykt till balkongen i väntan på räddningstjänsten.

