Kalmar: Trafikolycka på E22

Tre personbilar var ikväll inblandade i en trafikolycka på E22 i höjd med Lindsdal norr om Kalmar. Flera ambulanser samt räddningstjänst kallades till platsen. Det har inte framkommit om någon person behövde föras till sjukhus.

