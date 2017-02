Norrköping: Where’s the Music igång!



Where’s the Music har än en gång intagit Norrköping nu i början av februari. Det är FTP Scorpio som står bakom festivalen, i samverkan med Norrköping. Tanken bakom festivalen är att fånga upp ny musik, som man kanske tidigare inte hört, och som man kan förälska sig i! FTP Scorpio är arrangören av Bråvallafestivalen och vinterfestivalen ”Wheres the Music” är en förlängning av samarbetet med Norrköpings kommun.

Festivalen som pågår torsdag – lördag, 2-4 februari, är uppdelad på konferenser och föredrag för ”musikfolk” på dagarna och konserter för publik på kvällarna. Ett stort antal artister och band framträder på alla de scener som Norrköping kan erbjuda. Tillresande ”höjdare” inom musikbranschen är många liksom artisterna och publikintresset till konserterna är stort.

Norrköpings kommun har satt som ett mål att bli ”Musikhuvudstaden” år 2020 och inbjöd deltagarna till mingel och ”Swedish Fika” i De Geerhallen på fredagseftermiddagen. Sandra Wall som är kommunens projektledare för ”huvudstadsprojektet” intervjuades av, den för alla välbekante radiogestalten, Kaj Kindvall. Kaj presenterades som en av Norrköpings musikprofiler och han kunde i sin tur presentera en av de senaste årens stjärnskott på Norrköpings artisthimmel – Linnéa Källström! Linnéa framförde ett par starka låtar till Jonas Jurströms gitarrackompanjemang.

Norrköping är starka i musikbranschen vilket Kaj och Linnéa, är exempel på, och visades upp för en stor samling närvarande experter. Möjligen hade det varit ännu flera på plats om inte Melodifestivalen drar i gång samtidig? Text & foto: Sven Åke Molund

